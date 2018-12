Zodiak Minggu Ini, Masalah dengan Mantan Tidak Perlu Diperpanjang 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Masalah dengan mantan tidak perlu dijadikan hal yang berkepanjangan.

Ups, kira-kira apa ya ramalan zodiakmu buat minggu ini, yuk cari tahu lewat ulasan berikut ini :

Aries 21 Maret - 19 April

Umum : Terkadang kamu harus belajar untuk tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan. Be wise and be happy, guys.

Asmara : Seseorang yang kamu tunggu sepertinya tidak menyadari kehadiran kamu. Siap-siap untuk kecewa.

Taurus 20 April - 20 Mei

Umum : Yakinkan diri kamu, bahwa apa yang kamu lakukan saat ini adalah yang terbaik. Tetap kendalikan emosi kamu.

Asmara : Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah pada keadaan.

Gemini 21 Mei - 20 juni