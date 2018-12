Terbuka Untuk Umum! Yuk Hadir di Belonggok Market 'Dekatkan Rasa Lokal Ala Milenial'

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Kegiatan Belonggok Market merupakan kegiatan tahunan dari Rumah Datok Foodie District jilid 3 yang dilaksanakan di Rumah Datok Jl. Sidas, No.9, Tengah, Pontianak Kota, Kamis (27/12/2018).

Belonggok Market dengan tema " Rasa Lokal Ala Milenial" A Curated Millenials Event Where Local Music, Bussiness and Education Collide. Kegiatan akan berlangsung dari tanggal 27 sampai 31 Desember 2018. Acara terbuka untuk umum dan Free HTM sampai malam pergantian tahun.

Kegiatan dimulai Kamis (27/12/2018) pukul 13.00 Wib.Pembukaan acara dengan Pawai motor bersama Grab dan Biker Brotherhood 1% MC Borneo Chapter.

Dihadiri juga Syarif Saleh selaku Kadis Porapar Kota Pontianak, dan Muhammad Ridwan selaku Kepala Desperindag.

Banyak kegiatan yang disenggarakan mulai dari talkshow, performe band lokal ,bazar kuliner dan fashion lokal, Kontes dan hiburan serta ada dooprize yang sudah disediakan. Tribun Pontianak menjadi salah satu media Patner dalam acara ini.

Belonggok Market juga diikuti oleh UMKM dan juga Komunitas yang ada Di Pontianak. Acara ini juga disponsori oleh Bank Kalbar, Bluelight, Grab, Moka Pos, Glasses Ptk. Kegiatan ini juga mendapat sambutan baik dan disuport oleh Pemerintah Kota Pontianak, dan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Adapun Komunitas yang ikut berpartisipasi adalah Komunitas Biker Brotherhood 1% MC Borneo Chapter, Donor Darah Segar Pontianak, Buka Lapak, Special Borneo Super Red, Pontianak Aquaascape Comunity.

Akan ada performance dari 13 Band Lokal yaitu She's bro, Urbai street , The Kluster, Lazy Dawg, Pistol For Moms, Gypsyboots, Never The Less, Mettem Entertainment, Tiberias, Skeptikal, Strome Berry Blue, Setengah Tidur, Blood Stone. Untuk malam pergantian tahun akan ada penampilan She's Bro.

Nah ada juga nih Local Bazar dan Expo yang diikuti oleh Morning Blues, Borneo Junior, O'Bon, UNEC, Betuah Raye , Kripik Mak Ros, dan Bisnis Development Center Pontianak.

Yuk seru-seruan di Rumah Datok bersama Belonggok Market. Dapatkan juga Promo dan Juga Dooprize.