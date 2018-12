Awali Tugas sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi-Bahasan Paparkan Visi Misi

Citizen Reporter

Humas Pemkot Pontianak, Jimmy Ibrahim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Di hari pertama mengawali tugas, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak periode 2018-2023, Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan menyampaikan visi dan misinya pada sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (26/12).

“Visi Kota Pontianak 2020-2024 adalah 'Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas dan Bermartabat’,” ujar Edi saat menyampaikan visi misinya di hadapan DPRD Kota Pontianak.

Ia menjabarkan visi tersebut, berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

Sedangkan cerdas yang diusung dalam visi tersebut, bermakna bahwa Kota Pontianak dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

“Melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi,” jelas Edi.

Kemudian, makna bermartabat dalam visi yang diusungnya, mengandung arti bahwa Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman. “Didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Visi yang diusung Edi - Bahasan itu, dijabarkan dalam lima misi, yakni mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya. Kemudian, menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.

Selanjutnya, mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing. “Serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan,” katanya.

Edi menambahkan, arah dan prioritas pada RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024 masih fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, pengembangan teknologi informasi dan lingkungan hidup.

“Alhamdulillah tahapan pertama penyusunan RPJMD yakni Rancangan Teknokratik RPJMD yang memuat kajian ilmiah terhadap kondisi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Pontianak lima tahun ke depan telah kita selesaikan,” pungkasnya.

