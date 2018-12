Viral Gara-gara Dinikahi Nur Khamid, Polly Alexandria Robinson Curhat Tinggalkan Suaminya

Viral Gara-gara Dinikahi Nur Khamid, Polly Alexandria Robinson Curhat Harus Tinggalkan Suaminya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Viral Gara-gara Dinikahi Nur Khamid, Polly Alexandria Robinson Curhat Harus Tinggalkan Suaminya.

Nur Khamid seorang laki-laki asal Magelang yang telah menikahi seorang bule asal Inggris bernama Polly Alexandria Robinson baru saja menjadi bintang tamu di acara Brownis.

Baca: Viral! Polly Alexandria Robinson Baru Nikah Tinggalkan Nur Khamid, Postingan Terbarunya Jadi Sorotan

Baca: Viral Kisah Cinta Nur Khamid dan Polly Alexandria Robinson, Diusir hingga Diremehkan Orang

Dalam acara itu, banyak hal yang diungkap dari perjalanan cinta Nur Khamid dan Polly Alexandria Robinson itu.





Polly harus meninggalkan Nur Khamid ketika masa pacaran lantaran ia harus menyelesaikan sekolahnya di sebuah perguruan tinggi. Salah satunya, ketika menjalin asmara, Nur Khamid dan Polly Alexandria Robinson pernah menjalin hubungan jarak jauh atau LDR.Polly harus meninggalkan Nur Khamid ketika masa pacaran lantaran ia harus menyelesaikan sekolahnya di sebuah perguruan tinggi.

Namun, sering kali Polly datang ke Bali untuk bertemu dengan Nur Khamid.

Setelah menikah ternyata Nur Khamid kembali ditinggal oleh istri bulenya itu ke Inggris.

"I have to go back," kata Polly kepada Ivan Gunawan.

Sedangkan Nur Khamid rencananya akan ke Inggris bulan ini namun lantaran ada pekerjaan di Bali, niatnya akan ke Inggris pun dibatalkan.

"Sebenarnya Bulan Desember ini mau ke England, cuma aku 'tabrakan' sama apa yang aku kerjakan di Bali jadi aku cancel, jadi kalau nggak summer depan jatohnya next year," ucap Nur Khamid.

Baca: Ruben Onsu Diteror dan Disantet Orang Supaya Meninggal, Ternyata Pelakunya Dari Kalangan Artis

Baca: Malam Tahun Baru Kemana? Ini Deretan Hotel Pontianak yang Hadirkan Pesta Pergantian Tahun, Serbu!

Baca: Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Siaran Langsung Live MNCTV Boxing Day, Live RCTI Premier League

Baca: Digulung Tsunami Setinggi 5 Meter, Ifan Seventeen Mengaku Rasakan Sakaratul Maut

Instagram/ @pollyoddsocks Polly Alxandria Robinson ungkap alasan tinggalkan Nur Khamid ke Inggris.

Ternyata alasan Polly meninggalkan suaminya lagi lantaran ia harus kembali mengurus kuliahnya.

Hal itu diungkapkan Polly dalam akun Instagramnya kemarin.

Polly juga menuliskan ungkapan terima kasihnya kepada Indonesia telah menjadi saksi kisah cinta mereka.

"Anda tahu itu cinta sejati ketika, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, dia masih bisa membuat Anda tersenyum. Saya sangat bersyukur atas setiap momen yang dihabiskan bersama Anda, dan saya bangga kembali ke Inggris untuk menyelesaikan tahun terakhir universitas saya dengan mengetahui bahwa itu akan membantu menciptakan sesuatu yang indah di masa depan kita. Aku mencintaimu Suamiku.

Terima kasih Indonesia, Anda telah menjadi bagian dari petualangan bersama kami dan kami akan terus memperbarui Anda, Sampai jumpa di 2019!" Begitu tulis Polly.

Warganet pun membanjiri unggahan Polly itu dengan berbagai komentar.

Ada yang penasaran bagaimana paras anak mereka ketika lahir.

"gw nunggu anaknya aja udh," tulis akun @sarahelnafiie.

Ada pula yang iri melihat Nur Khamid bisa mendapatkan istri bule seperti Polly Alexandria Robinson.

"How lucky he is," tulis @chandrawijaya692.