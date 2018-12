Sambut Tahun Baru, Inilah Rangkaian Acara Sambut Tahun Baru di Hotel Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Berikut daftar acara pergantian tahun baru di Hotel Pontianak :

1.Hotel Neo Gajahmada By Aston

Jl Gajah Mada No.177, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Benua Melayu Darat, Kota Pontianak, mengadakan acara pergantian Tahun. Dont miss it Special Performe Ganan and Friends, Live music, Dj, Doorprize, Gala Diner Minggu (31/12/2018).

Kalian cukup bayar Rp 250 ribu, acara dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai selesai.

2.Grand Mahkota Pontianak Jl Sidas No.8, Tengah

Acara pergantian tahun mengusung tema 90'an, semua tamu akan dimanjakan dengan lagu-lagu hits mulai dari tahun 90'an bersama beforemidnight.id.

Selain itu ada atraksi-atraksi seru seperti Flashmob Dance, Magician, Tarot, Food Festival, Firework Party, Doorprize dan masih banyak lagi.

Buat kalian yang stylish dan Fashionable, pastikan kalian datang dengan kostum super keren ala 90'an karena ada Best Costume Competion. Kalian cukup bayar Rp 150 ribu/pax.

3.Aston Pontianak hotel dan Convention Center

Mengadakan acara New Year Eye Celebration 2019.