Rasa Bangga Putra dan Putri Pariwisata Terpilih Sebagai Icon Pariwisata Khatulistiwa 2018 Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Hs Production sebagai Panita Penyelenggara Ajang Pemilihan Putera dan Puteri Pariwisata Khatulistiwa 2018 yang diselengarakan di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Jl. Sidas No.8, Tengah, Pontianak Kota, Rabu (25/12/2018).

Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan Olaharaga dan Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata BP2K.

Para juara mengungkapan rasa syukur karena telah terpilih dalam Ajang Pemilihan Putera dan Puteri Khatulistiwa 2018.

Mereka juga akan berusaha untuk terus memperkenal Destinasi Wisata yang ada di Kalbar.

Gusti Alvi.R.F (16 tahun) Berasal dari Sintang dan seorang pelajar di SMA 1 Sintang terpilih menjadi Winner Putera Pariwisata Khatulistiwa 2018. Gusti Alvi mengatakan bahwa Rasanya pastinya luar biasa sudah menjadi pemenang dan tidak disangka mungkin ini sebuah rezeki dari Allah SWT kepadanya.

"Sesuai dengan Visi saya yaitu akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah sebagai icon yang akan mempromosikan Pariwisata yang ada di Kalbar terutama di kalangan remaja," Ujar Gustu Alvi kepada Tribun Pontianak.

Alda Ananda Putri (16 tahun) berasal dari Kota Singkawang dan juga pelajar di SMA N 2 Singkawang. Predikat yang diraihnya adalah sebagai Puteri Integensi dan Winner Putri Pariwisara Khatulistiwa 2018.

Alda Mengucap syukur dan Alhamdulillah serta tidak menyangka kalau dirinya sendiri bisa jadi Puteri Patiwisata Khatulistiwa 2018.

"Saya akan minta bantuan Icon-icon yang ada di Kalbar karena saya tidak bisa kerja sendiri dan teman-teman yang lain, Insya Allah saya akan ikut memajukan dan memperkenalkan Pariwisata di Kalbar. Kita harus menunjukan Kalbar mempunyai banyak Destinasi Wisata," Ujarnya Kepada Tribun Pontianak.

Indah Rahmadhani (17 tahun) meraih peredikat sebagai Best Tallent, Best Social Media, dan Runner Up 1 Puteri Pariwisata Khatulistiwa Kalbar. Indah berasal dari kota Pontianak dan Siswa di SMA N 1 Pontianak.

Indah mengungkapkan Perasaannya yang sangat luar biasa dan sangat bahagia karena bisa terpilih menjadi Runner Up 1 Puteri Pariwisata Khatulistiwa Kalbar 2018.

"Saya ingin membuat pariwisata yang ada di Kalbar itu lebih dikenal baik di lokal maupun Manca Negara dengan cara banyak melakukan kegitan atau event dan kegiatan seperti wisata kuliner, budaya, dan objek Wisata," Ujar Indah kepada Tribun Pontianak.

Hamdi Syarif selaku ketua panitia penyelenggara acara berharap untuk kedepannya mereka yang terpilih bisa lebih belajar karena mereka juga akan dilibatkan sebagai perpanjangan kaki tangan pemerintanh untuk mempromosikan sektor Pariwisata yang ada di Kalbar.