Harga Karet Anjlok Warga Mengaku Sulit Penuhi Kebutuhan Pokok

Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Pontianak, Halimah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anjloknya harga karet membuat sejumlah warga yang berprofesi sebagai petani, sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dengan harga karet kembali turun yang semula sempat naik Rp 6.000 per kilogram, kini turun lagi menjadi Rp 4.000 per kilogram. Sedangkan harga kebutuhan pokok semakin meningkat di akhir tahun.

Satu diantara petani karet, Jukimin (56) mengatakan hasil dari menderes karet memang lumayan, tapi ketika dijual hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

"Kami petani semakin tidak berdaya, apalagi harga kebutuhan pokok juga lumayan mahal," ujar Jukimin, Rabu (26/12/2018)

Jukimin mengaku jnjloknya harga karet tersebut, sangat berdampak terhadap kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya petani karet dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Harga karet dalam beberapa tahun terakhir ini sudah berkali-kali mengalami penurunan mulai dari harga tertinggi mencapai Rp. 14.000 per kilogram, kemudian terus turun tajam menjadi mulai dari Rp. 10.000 ribu per kg hingga sempat merosot tajam ke Rp. 3.000 per kilogram," ungkapnya.

Jukimin mengaku dalam satu hari kebun miliknya mampu menghasilkan getah karet sekitar 10 kilogram, sehingga jika dijual bisa menghasilkan uang Rp 40.000, itu pun kalau tidak hujan.

"Itu masih harga kotor belum dipotong untuk biaya perawatan. Yang pasti kami merasa sangat sulit dengan turunnya harga karet," terangnya.

Selain Jukimin anjloknya harga karet juga dirasakan petani lainnya di Kecamatan Sungai Ambawang, Umar (50) mengeluhkan penurunan harga karet dari Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp 4.000 hingga Rp 4.800 per kilogram.