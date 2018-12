Open House Natal Bupati Landak, Moment Merefleksikan Diri Menjadi Lebih Baik

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menggelar open house perayaan Natal dan Tahun Baru 2019.

Perayaan yang dilaksanakan di pendopo Bupati Landak tersebut dihadiri oleh kedua orang tua sang Bupati, yakni Cornelis dan Frederika Cornelis beserta Angeline Fremalco dan sanak keluarga.

Suasana kekeluargaan pun hangat terasa di perayaan Natal Anggota DPR RI dua periode ini.

Menggunakan dress brokat motif bunga berlengan pendek, serta dengan rambut disanggul dan hiasan kalung bewarna putih, Karolin Margret Natasa tampak anggun menyapa seluruh elemen masyarakat yang hadir.

Bahkan, Ketua Pemuda Katolik RI ini pun sempat menyumbangkan suaranya dengan lagu Can't Help Falling In Love dan sejumlah lagu dangdut.

"Natal itu dirayakan setiap tahun, kenapa harus setiap tahun karena kita harus selalu diingatkan, dan itu menjadi moment kita untuk memperbarui diri, iman dan kita diingatkan kembali tuhan itu datang kepada kita," ujarnya, Selasa (25/12).

"Kita tidak usah mencari dia datang, jadi sebenarnya dia ada didepan kita, oleh karena itu iman kita terus diingatkan, kita harus meminta, berdoa, bersyukur, itu bagian dari natal," tuturnya.

Karolin berharap kedepan ditahun 2019 yang bakal terjadi pemilu, akan dapat terlaksana dengan aman, damai dan sejuk.

"Harapan kita ditahun yang kedepan, ditahun politik yang dimulai bulan April kami berharap suasana yang sejuk, damai sehingga kondisi keamanan, situasi Indonesia dapat terjaga dengan baik, dan pesta demokrasi semoga tetap menjadi momen bagi keluarga besar bangsa Indonesia untuk menjaga silaturahmi, bukan menjadi ajang perpecahan atau caci maki diantara saudara sebangsa dan setanah air," ungkapnya.