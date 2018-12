Jadwal Serie A Giornata 18: AC Milan, Atalanta Vs Juventus Live Streaming Beinsport Liga Italia

Jadwal Serie A Giornata 18: Frosinone Vs AC Milan, Atalanta Vs Juventus Live Streaming Beinsport

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Serie A Giornata ke-18 dimulai 26 Desember 2018.

Frosinone Vs AC Milan menjadi laga pembuka Serie A dan sesuai jadwal akan disiarkan secara langsung di Bein Sports3.

Selanjutnya ada laga Atalanta Vs Juventus yang sesuai jadwal akan disiarkan secara langsung mulai pukul 21.00 WIB.

Pekan ini, penonton disuguhkan Big Match antara Inter Vs Napoli.

Jadwal siaran langsung dan live Inter Milan vs Napoli rencananya digelar pada Kamis, 27 Desember 2018 pukul 02:30 WIB.

Sementara itu, AS Roma Vs Sassuolo akan digelar Kamis (27 Desember) dini hari.

Siaran Langsung (Live) Serie A ditayangkan secara langsung di Beinsport.

Berikut adalah jadwal lengkap pekan ke-18 Liga Italia:

Rabu, 26 Desember 2018:

18:30

Frosinone Vs AC Milan (Bein Sports3)

21:00

Fiorentina Vs Parma

Atalanta Vs Juventus (Bein Sports3)

Bologna Vs Lazio

Cagliari Vs Genoa

Sampdoria Vs Chievo

Kamis, 27 Desember 2018:

00:00

AS Roma Vs Sassuolo

Torino Vs Empoli

SPAL Vs Udinese

02:30

Inter Milan Vs Napoli