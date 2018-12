Gusti Alvi dan Alda Ananda Putri Jadi Pemenang Ajang Pemilihan Putera dan Puteri Pariwisata Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Grand Final Pemilihan Putera Puteri Pariwisata Khatulistiwa di Grand Mahkota Hotel Pontianak Jl. Sidas No.8, Tengah, Pontianak Kota.

Diselenggarakan oleh HS Production dan Bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parwisata Provinsi Kalbar dan juga Badan Promosi Pariwisata BP2K, Selasa (25/12/2018).

Adapun Pemenang Ajang Putera dan Puteri Pariwisata Khatulistiwa sebagai berikut:

Runner Up 4 diraih oleh Ferisa Dhea (18 tahun) perwakilan dari Ketapang dan Alumni SMA 2 Ketapang, Runner Up 3 oleh Ida farida (20) Alumni SMA 2 Ketapang, Runner Up 2 Racha Dio Vebianti (17) Perwakilan dari SMA N 1 Sintang, Runner Up 1 Indah Rahmadhani (17) perwakilan SMA N 1 Pontianak.

Winner Putera Gusti Alvi R.F (16) Perwakilan dari SMA N 1 Sintang, dan Winner Puteri adalah Alda Ananda Putri (16) Perwakilan dari SMA N 2 Singkawang.

Merekalah pemenang pilihan juri setelah melewati masa karanti hingga masuk pada babak Grand Final .

Syarif Saleh selaku Kadis Porapar Kota Pontianak mengatakan ini merupakan satu ajang yang bagus untuk menggemparkan wisata yang ada di Kalbar.

Makanya diadakan pemilihan Putera dan Puteri Pariwisata Khatulistiwa. Semakin banyak event semakin banyak Putera dan Puteri Pariwisata maka akan semakin bagus untuk perkembangan Kedepannya.

"Kami minta mereka harus mengembangkan dan menjual Pariwisata yang ada di Kalbar ke pada Wisatawan agar lebih banyak Wisatawan yang tertarik untuk berkunjung.Mereka yang terpilih saya lihat orang yang memiliki tingkat intelegensi yang lumayan. Kami harapkan mereka harus mengetahui apa saja destinasi yang ada di Pontianak, dan juga keunggulannya.Salah satu program Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak kita Bekerja sama dengan BP2KP untuk melaksanakan Event dan mereka juga para juara nanti akan terlibat dan diberikan Pelatihan Bahasa Inggris," Ujar Syarif Saleh Kadis Porapar Kota Pontianak kepada Tribun Pontianak.

Hamdi Syarif selaku ketua panitia penyelenggara acara berharap untuk kedepannya mereka yang terpilih bisa lebih belajar karena mereka juga akan dilibatkan sebagai perpanjangan kaki tangan pemerintanh untuk mempromosikan sektor Pariwisata yang ada di Kalbar.

"Saya berharap mereka benar-benar ditugaskan dengan baik, seperti kalau ada acara event Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata bisa melibatkan mereka. Pesan untuk mereka harus tetap meningkatkan kualitas diri karena mereka sebagai Icon. Kedua mereka harus berperan aktif untuk mempromosikan Pariwisata yang ada di Kalbar," Ujar Hamdi Syarif selaku ketua Hs Production dan Panitia Penyelenggara acara.