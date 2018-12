Buruan, Hanya Rp 30 Ribu!! Aston Pontianak Gelar Tropical Christmas Tea Time

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Natal hadir kembali, suasana meriah khas Natal menyambut di setiap sudut kota.

Tak mau ketinggalan, Aston Pontianak Hotel and Convention Center menghadirkan sesuatu untuk memeriahkan Natal kamu.

Menyemarakkan suasana Natal, Aston Pontianak Hotel and Convention Center menggelar Tropical Christmas Tea Time.

Baca: Kapolri Tito Karnavian Pastikan Malam Natal Aman, Tak Ada Laporan Insiden

Baca: Jaga Tradisi, Banser DKI Jaga Misa Malam Natal di Katedral

Baca: Hadiri Misa Natal di Gereja Katedral Pontianak, Ini Kata Sutarmidji

Harganya sangat terjangkau, dengan Rp 30 ribu, kamu bisa makan sepuasnya (all you can eat).

Berbagai sajian dan camilan lezat, akan mendampingi waktu teh kamu.

Aneka cemilan yang dihadirkan Aston Pontianak di Tropical Christmas Tea Time (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH)

Makanya, jangan tunggu lama-lama, yuk ajak teman, keluarga, atau pun kerabat kamu, untuk menikmati sore di Aston Pontianak Hotel and Convention Center.

Apalagi, ini adalah hari terakhir paket Natal yang digelar Aston Pontianak Hotel and Convention Center.

Kami bisa mencicipi opera cake, tiramisu, roll cake, biskuit lucu berbentuk boneka Natal, salju, dan lain sebagainya.

Baca: Sambut Natal, Aston Pontianak Berbagi Kasih di Panti Asuhan Bunda Pengharapan

Baca: Paket Pesta Tahun Baru di Kalimantan Ballroom Aston Hotel Pontianak Hanya Rp100 Ribu

Baca: Archipelago International Umumkan Hotel Aston Pertama di Sumenep, Dijadwalkan Buka 2021