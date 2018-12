Buruan, Hanya Rp 30 Ribu! Aston Gelar Tropical Christmas Tea Time

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menyemarakkan suasana Natal, Aston Pontianak Hotel and Convention Center menggelar Tropical Christmas Tea Time.

Harganya sangat terjangkau, dengan Rp 30 ribu, kamu bisa makan sepuasnya (all you can eat).

Berbagai sajian dan camilan lezat, akan mendampingi waktu teh kamu. Makanya, jangan tunggu lama-lama, yuk ajak teman, keluarga, atau pun kerabat kamu, untuk menikmati sore di Aston Pontianak Hotel and Convention Center.

Apalagi, ini adalah hari terakhir paket Natal yang digelar AstonPontianak Hotel and Convention Center.

Kamu bisa mencicipi opera cake, tiramisu, roll cake, biskuit lucu berbentuk boneka Natal, salju, dan lain sebagainya.

Ada juga cheese cake dengan bertabur aneka buah, puding, putri ayu, dan masih banyak lagi.

General Manager Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Anto W Soemartono, menjelaskan, tea time merupakan budaya kumpul bersama pada sore hari, dengan menikmati sajian ringan dan minuman hangat, seperti teh atau kopi.

“Selain paket Tropical Christmas Tea Time, juga ada paket untuk makan keluarga,” katanya, Senin (24/12/2018).

Untuk set menu, per orangnya Rp 150 ribu. Sedangkan untuk keluarga, hanya Rp Rp 1,5 juta per table.

“Ini bisa untuk sekitar 10 orang,” ujarnya.