5 Seleb Korea yang Sudah Terkenal Sebelum Debut, Ada yang Terkenal Karena Tangkap Pencuri

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kenal dengan Dahyun Twice? atau Cha Eun Woo?

Tahukah kamu ada beberapa seleb Korea yang udah terkenal sebelum mereka debut.

Dengan munculnya acara reality di TV, banyak orang seperti Kim Choong Jae dari I Live Alone, manajer Yoo Byung Jae Yoo Kyu Sun dari The Manager, dan Oh Young Joo dari Heart Signal 2, menjadi terkenal.

Melansir Soompi lihatlah beberapa selebritas yang merupakan bintang terkenal sekarang, tetapi dapatkan ketenaran bahkan sebelum debut resmi mereka.

1. Dahyun Twice

Dahyun Twice (Naver)

Dahyun dicintai oleh penggemar karena penampilan dan kepribadiannya yang imut.

Kelucuannya benar-benar bersinar dalam video masa lalu di mana ia melakukan tarian elang di gereja.

Dahyun Twice (Naver)

Setelah debut, dia menampilkan kembali tarian elang nya di MBC Oppa Thinking.