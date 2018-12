Hotel Maestro Pontianak Ucapkan Selamat atas Pelantikan Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pimpinan dan seluruh staff Hotel Maestro Pontianak mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Ir. H. Edi Rusdi Kamtono,M.M., M.T. sebagai Wali Kota Pontianak dan Bahasan, S.H sebagai Wakil Wali Kota Pontianak periode 2018-2023 oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum di Balai Petitih kantor Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (23/12/2018).

Semoga amanah dan bisa membuat Kota Pontianak semakin maju.

MAESTRO HOTEL PONTIANAK merupakan hotel yang lokasinya sangat strategis, terletak di Jalan Sultan Abdurrahman di kawasan bisnis dan komersial Kota Baru.

Tempat ini dekat dengan beberapa pusat perbelanjaan, distrik kuliner dan tempat wisata paling menarik di Pontianak yaitu Rumah Radank, Tugu Kathulistiwa, Taman Lidah Buaya dan Sungai Alun Alun Kapuas.

Bangunan hotel 10 lantai hanya 25 menit dari Bandara Internasional Supadio.

Dengan desain interior yang modern, hotel ini menawarkan suasana hangat, menarik dan layanan tamu tak tertandingi, termasuk makan siang di GALERI Restoran, acara bisnis atau tempat pernikahan di Khatulistiwa Ball Room yang dapat menampung hingga 250 tamu, serta adanya Kolam Renang yang menarik untuk bersantai dari kesibukan sehari-hari.

MAESTRO HOTEL akan mengadakan promo malam pergantian tahun baru 2019. Tema tahun ini yaitu Gatsby Party dengan aksen Gold dan Set Up Glamour tahun 1920. Untuk venue akan diadakan di outdoor cafe The Pavillion lt 5 Hotel Maestro.

Gatsby Party ini dimeriahkan oleh perfomance Mahardika Band, Dj Karen, Fortune Teller, dll.

Only Rp 200.000 per orang ( All You Can Eat ). Untuk Info pemesanan bisa langsung ke Hotel Maestro. Atau menghubungi 0561-8100 000

