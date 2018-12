Siap-siap! So Ji Sub Bakal Gelar Tur Asia 2019 di 7 Kota, Jakarta Termasuk Lho

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kamu penggemar drama Korea pasti tahu aktor So Ji Sub.

So Ji Sub sering disebut-sebut ahjussi rasa oppa.

Kamu yang suka banget dengan So Ji Sub, patut bersenang hati nih karena si ahjussi rasa oppa bakal menggelar tur Asia lho.

Melasir Kpopherald, Aktor Korea Selatan So Ji-sub akan mengadakan acara untuk bertemu penggemar Asia selama dua bulan mulai Februari.

Agensi 51k mengatakan aktor dari I'm Sorry, I Love You (2004) dan Oh My Venus (2017) ini akan melakukan tur fan-and-greet, berjudul Halo, di tujuh kota di Asia.



Perhentian pertamanya adalah Taipei pada 10 Februari.

Kemudian ia akan mengunjungi Chiba Jepang untuk acara pada 20 dan 21 Februari.

Pada bulan Maret, akan ada acara di Bangkok pada tanggal 2, Jakarta pada tanggal 9, Hong Kong pada tanggal 10 dan Manila pada tanggal 16 .

Acara ini akan terdiri dari pertunjukan kuis tentang dirinya, serta musik dan sesi di mana ia berkonsultasi dengan para penggemarnya tentang berbagai masalah.



Dia baru saja menyelesaikan MBC TV "My Secret Terrius" dan sedang mempertimbangkan proyek berikutnya.

Meski belum diketahui di mana dan bagaimana mendapatkan tiketnya, namun kamu udah harus siap-siap tabungan dan tandai kalender kamu nih.

So sudah siap dengan kehadiran So Ji Sub?

