LIVE BOLA Streaming Babak I PSGC Vs PSCS & Persiba Vs Bogor FC, Sedang Berlangsung Liga 3

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut link live streaming matchday pamungkas Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia 2018, Grup Barat dan Timur.

Empat tim kontestan 8 besar Liga 3 sudah memastikan promosi Liga 2 pada matchday kedua yakni, Persik Kediri dan Persatu Tuban dari Grup Timur.

Kemudian PSGC Ciamis dan PSCS Cilacap dari Grup Barat.

Dua kuota sisa bakal diperebutkan di laga pamungkas, Sabtu (22/12/2018) petang WIB.

Seperti diketahui enam tim Liga 3 bakal promosi Liga 2 Indonesia musim depan.

Grup Timur, Persik Kediri Vs Persatu Tuban dan Celebest FC Vs Persewar Waropen, mulai pukul 15.00 WIB.

Grup Barat, PSGC Ciamis Vs PSCS Cilacap dan Persiba Bantul Vs Bogor FC, kick off pukul 15.30.

