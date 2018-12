Top Ten Volare Pekan Ini, Lagu Favouritmu Minggu Lalu Muncul Lagi Nggak Ya?

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada Minggu (23/12/2018) berikut ini.

Chart VNOS lagu-lagu luar setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

Baca: Hanura Ancam Pidanakan KPU Jika Tak Masukan OSO dalam DCT

1. Thank you, next (Ariana Grande)

2. Ever Again (Robyn)

3. Hold My Girl (George Ezra)

4. Armor (Sara Bareilles)

5. Party For One (Carly Rae Jepsen)

6. Mountains (LSD)

7. Merrie Land (The Good, the Bad & the Queen)

8. Paradise (RAY BLK)

9. Youth In Overload (Crewel Intentions)

10. Hurricanes (Dido)

Baca: Polisi Minta Keluarga Korban Tak Puas Serahkan Bukti Jika Korban Tewas Karena Kejanggalan

Buat kamu pecinta musik tanah air juga ada nih setiap pukul 11.00-12.00 WIB yang dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Rest Your Head On the Day (Sajama Cut Feat. Endah N Rhesa)

2. Rubber Song (Sore Feat. Vira Talisa)

3. Mine (Night) (Raisa & Dipha Barus)

4. Mandiri (Polka Wars)

5. Lelah (Radhini)

6. Underwater (Rendy Pandugo)

7. Hasrat (Diastika)

8. Semburat Silang Warna (The Upstairs)

9. Sabda (Tashoora)

10. Hargai Cinta (Rizky Febian)