Jadwal Kejuaraan Bola Voli NN Cup Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Zulkifli

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ajang kejuaraan bola voli NN Cup sebentar lagi akan memasuki babak semifinal terutama kategori putri.

Berikut jadwal pertandingan NN Cup hari ini yang dipertandingkan di lapangan bola voli Disperindag Provinsi Kalbar.

Jumat (21/12/2018) mulai pukul 15.30 WIB

- tim putri, NN B vs TB PAS

- tim putra Dinasti A vs Porsela A

- tim putra TB VAS vs Kodam B.

Kejuaraan NN Cup sebelumnya digelar dalam rangka HUT klub bola voli NN.