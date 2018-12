Jadwal & Hasil Liga 3 - Penentuan Juara Grup dan Perebutan 2 Tiket Promosi Liga 2 2019

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal dan klasemen terkini matchday pamungkas Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia 2018, Grup Barat dan Timur.

Empat tim kontestan 8 besar Liga 3 sudah memastikan promosi Liga 2 pada matchday kedua yakni, Persik Kediri dan Persatu Tuban dari Grup Timur.

Kemudian PSGC Ciamis dan PSCS Cilacap dari Grup Barat.

Dua kuota sisa bakal diperebutkan di laga pamungkas akhir pekan ini.

Seperti diketahui enam tim Liga 3 bakal promosi Liga 2 Indonesia musim depan.

Laga penutup fase grup dihelat bersamaan pada, Sabtu (22/12/2018) petang WIB.

Grup Timur, Persik Kediri Vs Persatu Tuban dan Celebest FC Vs Persewar Waropen, mulai pukul 15.00 WIB.

Grup Barat, PSGC Ciamis Vs PSCS Cilacap dan Persiba Bantul Vs Bogor FC, kick off pukul 15.30 WIB.

