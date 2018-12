Kodrat Kalbar Gembleng Atlet Jelang Pra PON

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengprov Kodrat Kalimantan Barat juga tak mau ketinggalan mempersiapkan atlet mereka jelang Pra PON 2019 mendatang.

Sejumlah atlet peraih medali pada Porprov Kalbar Kalbar ke XII beberapa waktu lalu, terus digembleng.

Ketua Harian Pengprov Kodrat Kalbar Dedi Indarto mengatakan pada tahap awal atlet-atlet tersebut mengikuti uji fisik, mulai dari lari, push up, set up dan back up.

Hasilnya akan didata untuk menjadi dasar untuk membuat program persiapan Pra PON.

"Setiap kelas tarung derajat akan diikutkan mengikut Pra PON yang menurut rencana digulirkan Juni atau Juli 2019 mendatang," ujarnya Kamis (20/12/2018).

Baca: Mbah Mijan Terawang 3 Artis Ini, Kodratnya Laki-laki yang Cantik Seperti Bunga Kamboja

Baca: PSC Optimis 2 Perenangnya Tembus Pra PON

Menurutnya meskipun kebijakan KONI Kalbar hanya akan mengutus atlet potensial medali yang mengikuti PraPON, pihaknya tetap akan fokus mempersiapkan atlet.

"Kita termasuk olahraga tidak terukur, saya secara pribadi tidak memikirkan menjadi olahraga andalan atau tidak," ungkapnya

Dikatakannya untuk lolos PON XX di Papua, Cabor tarung derajat nomor tarung memperebutkan 8 tiket di masing-masing kelas, dengan tuan otomatis mendapat 1 tiket dan 1 wild card.

Sehingga menyisakan 6 tiket yang didapatkan, sementara untuk nomor seni gerak hanya terdapat kuota 4 tim.

"Mudah-mudahan kita optimis untuk lolos," pungkasnya.