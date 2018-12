Klasemen Liga 3 - Empat Tim Promosi Liga 2, Celebest FC dan Bogor FC Terancam Bertahan di Liga 3 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen Liga 3 tak mengalami banyak perubahan usai laga kedua babak delapan besar, Rabu (19/12/2018).

Namun demikian, dari hasil laga kemarin sudah dapat dipastikan empat tim promosi ke Liga 2 musim depan.

Sementara dua kuota tersisa masih direbutkan di masing-masing grup.

Bogor FC dan Celebest FC terancam bertahan di Liga 3 musim depan jika tak mampu meraih angkat mutlak di laga terakhir.

Saat ini baik Bogor FC maupun Celebest FC tak mampu mendulang poin dari dua laga.

Baca: VIDEO Cuplikan Gol Kashima Antlers Vs Real Madrid & Highlights: Gareth Bale Hattrick

Baca: Tak Satupun Pemain Manchester United Ucapkan Perpisahan untuk Jose Mourinho

Baca: Permalukan Arsenal, Tottenham Hotspur ke Semifinal Piala Liga Inggris, Ini Cuplikan Golnya

Baca: Chelsea Melaju ke Semifinal Piala Liga Inggris, Ini Cuplikan Gol Penentu Eden Hazard

Keduanya berada di dasar klasemen grup Timur dan grup Barat.

Seperti diketahui enam tim Liga 3 bakal promosi Liga 2 Indonesia musim depan.

Laga penutup fase grup dihelat bersamaan pada, Sabtu (22/12/2018) petang WIB.

Grup Timur, Persik Kediri Vs Persatu Tuban dan Celebest FC Vs Persewar Waropen, mulai pukul 15.00 WIB.

Grup Barat, PSGC Ciamis Vs PSCS Cilacap dan Persiba Bantul Vs Bogor FC, kick off pukul 15.30 WIB.