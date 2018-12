SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming MSL Mobile Legends S2: Ada RRQ, Aerowolf & Louvre

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Streaming Mobile Star League (MSL) Mobile Legends Bang Bang (MLBB) season 2 malam ini sedang berlangsung.

Ada 4 match yang akan dipertandingan pada malam hari ini.

Di antaranya Flash Tyrants Vs IDNS, RRQ Vs Icon, Siayan Reborn Vs Aerowolf, Team Bosskur Vs Louvre.

Berikut Link Live Streaming MSL MLBB Season 2:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

Diketahui, Mobile Star League (MSL) merupakan kompetisi berformat liga yang secara khusus mengundang sejumlah tim profesional (invitation only) dari negara-negara di region SEA.

Pada debut perdananya, MSL akan menyertakan 8 tim undangan dari lima negara (Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia), dengan cabang game yang dipertandingkan adalah Mobile Legends.