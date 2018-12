Jadwal & Klasemen Liga 3 - Laga Pamungkas Ajang Perebutan 2 Jatah Sisa Promosi Liga 2 Indonesia 2019

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut klasemen terkini dan jadwal pertandingan matchday pamungkas Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia 2018, Grup Barat dan Timur.

Sebagai informasi, empat tim kontestan 8 besar Liga 3 sudah memastikan promosi Liga 2 pada matchday kedua.

Empat tim tersebut yakni, Persik Kediri dan Persatu Tuban dari Grup Timur.

Kemudian PSGC Ciamis dan PSCS Cilacap dari Grup Barat.

Baca: HASIL Piala Indonesia - Barito Putra Tim Ke-20 Lolos Babak 32 Besar Piala Indonesia, Cek Jagoan Kamu

Baca: HASIL Liga 3 Terkini - Persik Kediri dan 3 Tim Lainnya Promosi Liga 2 Indonesia 2019

Baca: Hasil Drawing Liga Champion, Bayern Muenchen Vs Liverpool dan Manchester United Vs PSG

Dua kuota sisa pun bakal diperebutkan di laga pamungkan akhir pekan ini.

Seperti diketahui enam tim Liga 3 bakal promosi Liga 2 Indonesia musim depan.

Laga penutup fase grup dihelat bersamaan pada, Sabtu (22/12/2018) petang WIB.

Grup Timur, Persik Kediri Vs Persatu Tuban dan Celebest FC Vs Persewar Waropen, mulai pukul 15.00 WIB.

Grup Barat, PSGC Ciamis Vs PSCS Cilacap dan Persiba Bantul Vs Bogor FC, kick off pukul 15.30 WIB.

Baca: HASIL Drawing Liga Europa Babak 32 Besar! Arsenal, Lazio, Chelsea, Napoli, Inter Dapat Lawan Sepadan

Baca: Mobile Legends - Cara Mendapatkan Hero dan Skin Gratis Kadita Jelmaan Nyi Roro Kidul

Baca: Ahok Tulis Surat untuk Merry Hoegeng Istri Mantan Kapolri Era Soeharto Janji Berkunjung