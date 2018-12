Selesai Sudah, Mourinho Tak Lagi di Manchester United

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kekalahan memalukan Manchester United pada laga kontra Liverpool akhir pekan lalu memakan korban. Sang juru taktik yang jadi korbannya.

Petualangan Jose Mourinho di Manchester United pada musim 2018/2019 selesai sudah. Pelatih sensasional asal Portugal itu, kini tak lagi duduk di kursi kepelatihan.

Hal ini terkonfirmasi melalui akun Twitter resmi Manchester United. Dalam postingan yang dikeluarkan pada Selasa (18/12/2018) pukul 16.46 itu, disebutkan bahwa Jose Mourinho memutuskan meninggalkan kursi kepelatihan.

"Manchester United has announched that Jose Mourinho has left the club (Manchester United mengumumkan bahwa Jose Mourinho telah meninggalkan klub)," demikian bunyi postingan itu.

Klub sepakbola yang bermarkas di Old Trafford stadium itu, juga mendoakan kesuksesan bagi pria Portugal yang pernah membawa Inter Milan meraih trable winner itu.

"We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him succes in the future. #MFC," lanjut postingan tersebut.

Kabar ini terbilang mengejutkan. Meski sejumlah spekulasi mengenai masa depan Mourinho di Old Trafford stadium usai kekalahan 3-1 dari Liverpool pada laga EPL akhir pekan lalu, mulai menyeruak dan menggema.

Belum diketahui siapa care taker yang akan menggantikan posisi pelatih kepala di Manchester United. Namun, postingan ini sudah dibagikan lebih dari 45 ribu kali.

Ke mana arah petualangan Jose Mourinho selanjutnya?