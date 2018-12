Polsek Singkawang Timur Sampaikan Pesan Kamtibmas Saat Sambang Desa di Hangmui

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kasi Humas Polsek Singkawang Timur lakukan Sambang Desa di Jalan Hangmui sekaligus sampaikan pesan Kamtibmas menyambut Pemilu 2019 di Singkawang Timur, Senin (17/12/2018).

Aiptu Mugiyono dalam kegiatan Sambang Desa selalu mengedepankan Etika seorang Polri, semangat juang Tanpa pamrih dan melaksanakan Tugas pokok sebagai Harkamtibmas, cara-cara Sambang, DDS, maupun Tapka, itu semua dilakukan agar Polri senatiasa bekerja sesuai situasi kondisi di lapangan, bekekeja dengan hati nurani tanpa mengesampingkan norma-norma di pedesaan, sehinga cara itulah yang paling tepat dan mudah diterima oleh masyarakat pedesaan.

Kamis tanggal 13 Desember 2018 di Jln. Hangmui Aiptu Mugiyono bersama warga melaksanakan kegiatan Sambang Desa saling tukar pendapat dan saran tentang situasi kamtibmas di jln. Hangmui dengan cara ngopi bersama warga sekitar, kegiatan tersebut melibatkan masyarakat petani.

Pertemuan tersebut membahas situasi perekonomian dan hasil Pertanian masyrakat desa Hangmui, dikarenakan mayoritas penduduk mengharapkan penghasilan dari Pertanian dan Perkebunan.

Cuaca tak menentu dan curah hujan tinggi, kondisi seperti ini akan merugikan para Petani.

Untuk itu Kasi Humas memberikan Solusi bagaimana cara nya masyarakat tetap bisa bertani dan berkebun sehingga menghasilkan panen yang lebih baik.

Kegiatan sambang ini sebagai wujud apreasi kinerja Polri untuk menciptakn wilayah yang aman dan kondusif dan mendekatkan diri di dalam lingkungan masyarakat pedesaan.

Selain membahas tentang situasi perekonomian kasi Humas juga menyampaikan pesan -pesan kamtibmas menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 tentang situasi kamtibmas, agar seluruh warga ikut berpartisipasi ikut mensukseskan Pemilu 2019 dengan aman dan Damai.

“Mari dengan Semangat dan Gotong royong kita ciptakan masyarakat Hangmui aman, tertib dan kondusif menuju hidup makmur dan Rukun,” ujar Aiptu Mugiyono. (*)



