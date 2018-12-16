Liga 3 Indonesia
LIVE STREAMING Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia
LIVE STREAMING Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 besar Liga 3 Indonesia............
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Live Streaming Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia
Berikut link Live Streaming Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia
Jadwal Liga 3 Hari Ini Minggu 16 Desember 2018: PSCS Vs Persiba, PSGC Vs Bogor FC Live PSSI.
Empat pertandingan dijadwalkan pada putaran nasional babak 8 besar Liga 3 Indonesia, Minggu (16/12/2018).
PSGC Vs Bogor FC, dari grup Barat dan Persik Vs Persewar dari grup Timur menjadi laga pembuka putaran nasional babak 8 besar Liga 3 Indonesia.
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Selanjutnya, pertandingan di grup Barat antara PSCS Cilacap Vs Persiba Bantul akan digelar mulai pukul 19.15 WIB.
Dari Grup Timur ada Persatu Tuban Vs Celebest FC Palu.
Pertandingan babak 8 besar akan berlangsung sejak 16-22 Desember 2018.
Sistem laga pada babak 8 besar ini, yakni home tournament, setengah kompetisi.
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