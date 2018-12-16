Liga 3 Indonesia

LIVE STREAMING Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia

LIVE STREAMING Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 besar Liga 3 Indonesia............

LIVE STREAMING Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia
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LIVE STREAMING Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Live Streaming Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia

Berikut link Live Streaming Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia

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Jadwal Liga 3 Hari Ini Minggu 16 Desember 2018: PSCS Vs Persiba, PSGC Vs Bogor FC Live PSSI.

Empat pertandingan dijadwalkan pada putaran nasional babak 8 besar Liga 3 Indonesia, Minggu (16/12/2018).

PSGC Vs Bogor FC, dari grup Barat dan Persik Vs Persewar dari grup Timur menjadi laga pembuka putaran nasional babak 8 besar Liga 3 Indonesia.

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Selanjutnya, pertandingan di grup Barat antara PSCS Cilacap Vs Persiba Bantul akan digelar mulai pukul 19.15 WIB.

Dari Grup Timur ada Persatu Tuban Vs Celebest FC Palu.

Pertandingan babak 8 besar akan berlangsung sejak 16-22 Desember 2018.

Sistem laga pada babak 8 besar ini, yakni home tournament, setengah kompetisi.

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Persik Kediri
Persewar Warepon
Babak 8 Besar
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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
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