Jadwal Proliga 2019 Hari Ini, Minggu 16 Desember: Jakarta Garuda vs Sidoarjo Aneka Gas Industri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Proliga Hari Ini, Minggu 16 Desember: Jakarta Garuda vs Sidoarjo Aneka Gas Industri.

Jakarta Garuda vs Sidoarjo Aneka Gas Industri, sesuai jadwal akan dimulai pukul 16.00 WIB.

Usai laga Jakarta Garuda vs Sidoarjo Aneka Gas Industri, ada pertandingan klub putri, Jakarta BNI 46 vs Jakarta Elektrik PLN.

Selanjutnya ditutup Surabaya Bhayangkara Samator vs Jakarta BNI 46 (putra).

Proliga 2018/2019 ditayangkan secara langsung di iNews TV. Untuk menyaksikan, klik link berikut: Klik di Sini.

Kompetisi bola voli Proliga 2018/2019 kini memasuki seri kedua yang akan digelar di GOR Tridharma Petrokimia, Gresik, 14-16 Desember 2018.

Adapun berdasar jadwal, beberapa pertandingan sengit tersaji di seri kedua ini.

Berikut jadwal lengkap seri II putaran pertama Proliga 2018/2019 di GOR Tridharma Petrokimia, Gresik :

Jumat, 14 Desember

16.00 WIB (putri) Jakarta PGN Popsipo Polwan vs Bandung Bank bjb Pakuan

18.00 WIB (putra) Palembang Bank Sumselbabel vs Sidoarjo Aneka Gas Industri

Sabtu, 15 Desember

16.00 WIB (putra) Surabaya Bhayangkara Samator vs Jakarta Garuda

18.00 WIB (putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Energi

20.00 WIB (putra) Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Energi

Minggu, 16 Desember

16.00 WIB (putra) Jakarta Garuda vs Sidoarjo Aneka Gas Industri

18.00 WIB (putri) Jakarta BNI 46 vs Jakarta Elektrik PLN

20.00 WIB (putra) Surabaya Bhayangkara Samator vs Jakarta BNI 46