Liga 3 Indonesia
Jadwal Live Streaming Liga 3 Indonesia Babak 8 Besar Tengah Pekan Ini Rabu (19/12/2018)
Persiba Bantul Vs PSGC Ciamis, Bogor FC Vs PSCS Cilacap, Celebst FC Vs Persik Kediri dan Persewar Waropen Vs Persatu Tuban
Hasil Liga 3 Babak 8 Besar: Bogor FC Kalah Telak, Duel Wilayah Berkahir Imbang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jadwal Liga 3 Indonesia Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia akan menyajikan laga seru antara Wilayah Grup Barat dan Timur, Rabu (19/12/2018) sore WIB.
Akan ada 4 laga seru di tengan pekan ini.
Grup Barat mempertemukan Persiba Bantul Vs PSGC Ciamis mulai pukul 15 30 WIB dan Bogor FC Vs PSCS Cilacap berlangsung pukul 19.15 WIB.
Sementara di Grup Timur mempertemukan Celebst FC Vs Persik Kediri mulai pukul 15.30 WIB dan Persewar Waropen Vs Persatu Tuban pukul 19.00 WIB.
Link Live Streaming Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia:
Berikut Liga 3'>Jadwal Liga 3 Indonesia:
Hasil Pertandingan Minggu (16/12/2018):
Pertandingan dari wilayah Grup Timur, mempertemukan Persik Kediri Vs Persewar Waropen berakhir dengan skor 1-1.
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Hasil Liga 3 Babak 8 Besar: Bogor FC Kalah Telak, Duel Wilayah Timur Berkahir Imbang
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LIVE STREAMING Liga 3 Babak 8 Besar: Persik Kediri Vs Persewar (0-0) & PSGC Vs Bogor FC (3-1)
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LIVE STREAMING Persik Kediri Vs Persewar Warepon, Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia
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LIVE STREAMING PSGC Ciamis Vs Bogor FC, Babak 8 besar Liga 3 Indonesia Segera Berlangsung!
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Jadwal Liga 3 Hari Ini Minggu 16 Desember 2018: PSGC Vs Bogor FC, Persik Vs Persewar Live PSSI