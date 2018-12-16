Liga 3 Indonesia

Jadwal Live Streaming Liga 3 Indonesia Babak 8 Besar Tengah Pekan Ini Rabu (19/12/2018)

Persiba Bantul Vs PSGC Ciamis, Bogor FC Vs PSCS Cilacap, Celebst FC Vs Persik Kediri dan Persewar Waropen Vs Persatu Tuban

Jadwal Live Streaming Liga 3 Indonesia Babak 8 Besar Tengah Pekan Ini Rabu (19/12/2018)
Instagram/@liga3indonesia
Jadwal Liga 3 Indonesia Babak 8 besar tengah pekan ini 

Hasil Liga 3 Babak 8 Besar: Bogor FC Kalah Telak, Duel Wilayah Berkahir Imbang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jadwal Liga 3 Indonesia Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia akan menyajikan laga seru antara Wilayah Grup Barat dan Timur, Rabu (19/12/2018) sore WIB.

Akan ada 4 laga seru di tengan pekan ini.

Grup Barat mempertemukan Persiba Bantul Vs PSGC Ciamis mulai pukul 15 30 WIB dan Bogor FC Vs PSCS Cilacap berlangsung pukul 19.15 WIB.

Sementara di Grup Timur mempertemukan Celebst FC Vs Persik Kediri mulai pukul 15.30 WIB dan Persewar Waropen Vs Persatu Tuban pukul 19.00 WIB.

Link Live Streaming Babak 8 Besar Liga 3 Indonesia:

LINK LIVE STREAMING

Berikut Liga 3'>Jadwal Liga 3 Indonesia:

Hasil Pertandingan Minggu (16/12/2018):

Pertandingan dari wilayah Grup Timur, mempertemukan Persik Kediri Vs Persewar Waropen berakhir dengan skor 1-1.

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Tags
Jadwal Liga 3
Hasil Liga 3
Liga 3
Persiba Bantul
Persik Kediri
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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
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