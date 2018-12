Jadwal Siaran Langsung (Live) Serie A Italia, Torino Vs Juventus, Inter, AC Milan & AS Roma

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung (Live) Serie A Italia memasuki pekan ke-16.

Siaran Langsung Serie A, sesuai jadwal akan disiarkan Beinsports Indonesia.

Mulai dari laga Inter Vs Udinese, Torino Vs Juventus, hingga Bologna Vs AC Milan.

Laga pertama yang akan ditayangkan adalah laga Inter Milan Vs Udinese, Sabtu (15/12/2018) malam ini pukul 23.55 WIB.

Sehari berikutnya, ada laga Torino Vs Juventus yang disiarkan dini hari pukul 02.00 WIB.

Derby Torino vs Juventus akan berlangsung di Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Minggu (16/12/2018) pukul 02.30 WIB.

Pertandingan ini adalah salah satu big match yang dapat disaksikan di Serie A pekan ke-16, di mana kedua tim berada di posisi enam besar.

Saat ini, Juventus masih kokoh di puncak klasemen Serie A, dengan mengoleksi 43 poin.

Sementara Torino duduk di peringkat keenam, dengan koleksi 22 angka.