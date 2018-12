Jadwal Siaran Langsung (Live) SCTV La Liga Spanyol, Real Madrid vs Rayo V, Levante Vs Barcelona

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung (Live) SCTV La Liga Spanyol, Ada Real Madrid dan Barcelona.

Siaran Langsung La Liga Spanyol di SCTV dimulai Minggu (16/12/2018) dini hari.

Siaran Langsung La Liga Spanyol di SCTV pertama antara Real Madrid vs Rayo Vallecano Minggu (16/12/2018) pukul 00.25 WIB.

Siaran langsung kedua, Levante UD vs FC Barcelona yang ditayangkan SCTV, Senin (17/12/2018) pukul 02.30 WIB.

Saat ini, Barcelona masih memimpin klasemen La Liga Spanyol dengan 31 poin.

Sementara Real Madrid, ada di peringkat empat dengan raihan 26 poin.

Saksikan aksi para pemain Real Madrid dan Barcelona melalui link Live Streaming SCTV.

Jadwal La Liga Spanyol Matchday ke-16:

Sabtu, 15 Desember 2018

Celta Vigo vs Leganes | SKOR AKHIR 0-0

Getafe vs Real Sociedad | 19:00 WIB

Valladolid vs Atletico Madrid | 22:15 WIB

Minggu, 16 Desember 2018

Real Madrid vs Rayo Vallecano | 00:30 WIB (SCTV)

Eibar vs Valencia | 02:45 WIB

Sevilla vs Girona | 18:00 WIB

Espanyol vs Real Betis | 22:15 WIB

Senin, 17 Desember 2018

Huesca vs Villarreal | 00:30 WIB

Levante vs Barcelona | 02:45 WIB (SCTV)

Selasa, 18 Desember 2018

Alaves vs Ath Bilbao | 03:00 WIB