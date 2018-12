Bigreds Pontianak Gelar Nonton Bareng Liverpool vs Manchester United, Ini Lokasinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Laga Big Match pekan ke-17 Liga Inggris akan mempertemukan pemimpin klasemen sementara Liverpool menghadapi Manchester United.

Pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu (16/12/2018), malam sekitar pukul 23.00 WIb, diprediksi akan berlangsung ketat.

Liverpool tentunya tidak akan melepas puncuk klasemen Liga Inggris yang baru saja diduduki pada pekan ke 16, setelah Manchester City mengalami kekalahan perdana dibekuk Chelsea 0-2.

Sementara bagi Manchester United laga ini bermakna berbeda.

Klub dijuluki Setan Merah ini berjuang menjaga asa untuk bisa tetap dalam perburuan posisi Liga Champion.

Manchester United yang kini mengantongi 26 poin kini masih tertinggal 8 angka dari penghuni peringkat empat atau zona liga champion.

Pertandingan ini bukan hanya soal posisi di klasemen Liga Inggris, tapi jauh lebih bergengsi soal persaingan pemilik tropi terbanyak di negeri Ratu Elisabeth.

Apalagi melihat jejak pertemuan kedua klub yang selalu ketat.

Menarik, maka laga ini akan menyedot pendukung kedua klub.

Bigreds Regional Pontianak mengajak penggemar klub asal Kota Merseyside di Kota Pontianak untuk nonton bareng.

Melalui akun twitter resminya, @BIGREDS_IOLSC Regional Pontianak, dengan hastag nobar, Bigreds Pontianak mengajak nonton bareng di Kopi Asenk.

@LFC vs @ManUtd

Minggu, 16 Desember 2018

Kopi Asenk

Jl. Imam Bonjol

Open Gate 22.30 WIB

Kick Off 23.00 WIB

Member dan Non-Member

Anfield Protector!

Send them back to the hell!

Show them our power!

#MERAHKAN

#AnakBIGREDS

#NOBARBIGREDS