Yuk, Belanja OOTD Fashion Bangkok Limited Edision di Addicted House

Owner Addicted House Masrita Pasaribu menunjukkan koleksi OOTD di toko fashion import Bangkok first hand dan fashion miliknya di Jl Gusti Hamzah Nomor 2, Kamis (13/12).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fashion import bangkok kini sudah mudah kita temui di Pontianak.

Jadi tidak perlu repot-repot harus pergi ke Jakarta atau Thailand bahkan beli online yang kadang bahannya gak sesuai (bangkok KW).

Kalian bisa datang langsung ke toko Addicted House di Jl Gusti Hamzah Nomor 2 (depan optik) Pontianak.

Fashion untuk Outfit of The Day (OOTD) dan sangat limited stok juga unik bisa kita temukan di Addicted House. Addicted House adalah toko fashion import Bangkok first hand dan fashion yang ditawarkan model yang Casual dan Daily fashion.

Fashionnya juga bisa dikenakan dari anak sekolah sampai ibu muda. Nah, bentar lagi Natal dan tahun baru, kalian bisa langsung survei nih OOTD ala Addicted House yang unik dan limited stok ke tokonya langsung.

Biasanya, toko buka dari jam 08.00 sampai 21.00 WIB.

Jadi yang mau harus Gercep karena banyak sekali peminatnya.

Fashion untuk menyambut Natal dan tahun baru seperti apa yang kalian mau bisa kalian dapatkan di Addicted House. Khusus online kalian bisa follow instagram @addictedhouse, dijamin kualitas barang yang kalian dapatkan tidak akan mengecewakan.

Mulai dari baju kaos, celana jeans, rok dan juga baju lainnya bisa kalian dapatkan dengan harga yang sesuai dengan kualitas. Addicted House bukan kaleng-kaleng.

Trend fashion yang diikutinya adalah trend fashion import bangkok dan bukan abal-abal jadi lebih unik dan tidak pasaran.

Kenapa nama tokonya Addicted House, karena sang Owner Masrita Pasaribu, ingin siapapun yang belanja akan kecanduan untuk belanja di Addicted House dan dijamin belanja puas sesuai harga dan kualitasnya.

“Barang importnya limited buka harga baju kaos di atas Rp 100 ribu,” ujar Masrita Pasaribu kepada TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, Kamis (13/12/2018).

Mengingat sebentar lagi Natal dan tahun baru, akan banyak barang baru yang datang.

“Kebanyakan baju yang ada ala-ala winter gitu dan untuk dress hanya beberapa saja. Tapi tetap punya cirikhas dan tren tersendiri yang ditunjukan oleh Addicted House. Tidak perlu repot tidak perlu jauh-jauh, ke Addicted House aja,” ajak Masrita. (*)