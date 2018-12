Game Bertemakan Peparangan dan Tantangan Strategi Pacu Otak, Kejelian Mata dan Reflek

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maudy Asri Gita Utami

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Apa kabar para gamer, orang yang sangat super dan sangat perduli tentang perubahan demi kemajuan teknologi di dunia ini.

Dari rilis yang diterima Tribun Pontianak, pembahasanan tentang salah satu game yang sedang hangat-hangatnya di tangan para gamer, dengan bertemakan peperangan dan tantangan strategi yang memacu otak dan kejelian mata dan kecepatan reflek jari tangan.

"Namanya game Player Unknown’s Battlegrounds atau yang lebih sering kita ketahui dengan sebutan PUBG," ujarnya, Kamis (13/12/2018).

PUBG kini sudah berhasil merangkum lebih dari 400 juta pemain. Angka tersebut merupakan akumulasi pemain dari seluruh platform, baik itu PC, konsol, maupun mobile.

Selain itu, PUBG Corporation selaku pengembang dari permainan tersebut juga menyebutkan, sudah lebih dari 50 juta kopi game ini terjual di PC berbasis Windows dan Xbox One. Artinya, ada hampir 350 juta user yang memainkan PUBG lewat perangkat mobile, baik itu berbasis Android maupun iOS, paparnya.

Seperri data yang ditemukan, untuk pertama kalinya, game PUBG Mobile sukses mengalahkan pendapatan fortnite di perangkat berbasis iOS.

Hal ini diketahui dari data yang dihimpun oleh Sensor Tower.

"Ini adalah yang pertama kali bagi PUBG Mobile dalam melangkahi fortnite di platform iOS sejak melakukan monetisasi di perangkat berbasis system operasi tersebu pada april lalu," ujarnya.

Hal ini menunjukan bahwa game ini sangat menguasai hati para penggila game strategi di seluruh dunia untuk saat ini, karena game ini mampu memberikan hiburan yang sangat menantang, dan sekaligus mampu mebuat para gamer lupa waktu.

Tidak menutup kemungkinan, game ini juga akan tergeser oleh game baru yang lebih memikat para gamer seperti sejarah game Tample Run, Fruit Ninja, Line Let’s Get Rich, Flappy Bird, Clash of Clans dan Pokemon GO yang sekarang penggemarnya sudah berkurang karena para gamer lebih menyukai hal baru yang lebih menantang.