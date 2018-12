Dinsos Mempawah Tanggapi Positif Audiensi Kader PMII Mempawah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ferryanto

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH- Kepala Dinas Sosial PP PA PD, Burhan menanggapi positif audiensi yang di lakukan oleh kader PMII ke pihaknya hari ini, Kamis (13/12/2018)

"Kami mananggapi hal ini sangat positif, sangat membantu Dinas Sosial dalam hal pemberian bantuan ke masyarakat, karena memang kalau ada yang belum pas atau tidak tepat sasaran, nanti sama - sama dengan mahasiswa lah mengawasi hal tersebut,"tuturnya

"Sehingga agar semua betul - betul tepat sasaran, sesuai data yang masuk, by name by Andreas, misalkan keluarga A sepuluh orang, maka sepuluh itulah yang akan di bantukan, jangan sampai yang di ajukan lain, yang di berikan lain,"imbuhnya

Ia mengungkapkan bahwa pada banjir sebelum kali ini, pihaknya telah menyalurkan bantuan sebanyak 6750 kg untuk masyarakat Desa Pasir, dengan estimasi 900an KK, pada 3 hari pasca banjir.

Selanjutnya, untuk Banjir kali ini, khususnya di Desa Pasir, ia mengatakan bahwa pihak Desa telah mengajukan sebanyak 1444 Jiwa, dengan perkiraan lebih dari 7 Ton, dan akan di salurkan dalam waktu satu atau dua hari kedepan, setelah mendapat kan persetujuan dari Bupati Mempawah.

Burhan menjelaskan bahwa, estimasinya per jiwa akan mendapatkan bantuan beras 4 ons perhari, dan untuk Kabupaten Mempawah mendapatkan jatah 100 Ton pertahun.

"Empat ons satu hari, tergantung nanti dari Desa mengajukan berapa jiwa dan berapa hari, kalau minta 7 kita berikan 7,"jelasnya.

Burhan mengungkapkan bahwa, dalam penyaluran bantuan beras, pihaknya tergantung dari pihak Desa yang mengajukan jumlah jiwa kepihaknya. Selanjutnya pihaknya akan mengajukan permohonan tersebut ke Bupati untuk meminta persetujuan, setelah itu surat yang telah di tanda tangani oleh Bupati akan di bawa ke Bulog untuk mengambil bantuan tersebut.

Setelah itu, bantuan akan di serahkan ke pihak Desa untuk di salurkan ke masyarakat yang membutuhkan

Ia pun mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelontorkan lebih dari 20 Ton beras ke masyarakat yang terdampak banjir kali ini.

Burhan berharap, pembagian beras yang ada nanti nya dapat tepat sasaran, secara aman dan tertib, dan iapun menghimbau kepada kepala Desa untuk lebih aktif melakukan pendataan.