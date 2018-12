Deretan Fakta Persib Bandung Pecat Mario Gomez, 2 Pemain Keluar hingga Atep Buka Suara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Roberto Carlos Mario Gomez, mantan pelatih Persib Bandung pulang ke negaranya, Argentina, setelah manajemen Persib memecatnya.

Banyak isu dan kabar yang menyeruak termasuk soal calon pelatih Tim Maung Bandung untuk laga Liga 1 musim depan.

Inilah fakta singkat Persib Bandung usai memecat Mario Gomez dirangkum Tribunpontianak.co.id dari Tribun Jabar:

1. Mario Gomez pamit

Video perpisahan Mario Gomez diunggah akun Twitter Persib Bandung @persib kemarin Rabu (12/12/2018).

Akun @persib mengunggah video singkat kepulangan Mario Gomez menuju bandara.

"Hampir tepat setahun lalu, kami menjemputmu di bandara. Hari ini kami pula yang mengantarkanmu sampai ke bandara."

"Safe flight and see you next time, coach," cuit akun @persib.

Pada video tersebut Mario memberikan pesan terima kasih pada Bobotoh.

Gomez juga menyebut jika para Bobotoh adalah bagian penting bagi Persib Bandung.