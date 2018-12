Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Liga Champion Malam Ini Kamis 13 Desember, Real Madrid & Man Utd

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champion malam ini, Kamis (13/12/2018) ada delapan pertandingan yang bakal digelar.

Jika sesuai jadwal, Real Madrid vs CSKA dan Valencia vs Man United akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Laga Real Madrid Vs CSKA Moskow berpengaruh bagi Real Madrid untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup G.

Jika mampu meraih poin penuh, Real Madrid bakal melenggang ke babak 16 besar sebagai juara grup.

Hasil Plzen vs AS Roma tidak akan berpengaruh lagi. Namun jika hal sebaliknya terjadi, AS Roma bisa saja menggusur dari posisi teratas.

Pun demikian dengan laga Valencia Vs Man United. Laga ini hanya menentukan siapa yang lolos ke 16 besar sebagai pemuncak klasemen.

Berikut daftar tim yang sudah lolos Babak 16 Besar:

* Grup A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund