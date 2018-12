IPDA Sudarsono Pimpin Pelaksanaan Binlat Calon Peserta SIP

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Binlat yang dilaksanakan selama 2 hari di Polres Sekadau dari (10/12) ini diikuti sebanyak 38 calon peserta seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan 48 tahun 2019.

Pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani dilaksanakan di halaman Mapolres Sekadau dan dipimpin langsung oleh Kabag Sumda AKP K. Purba didampingi Ka SPKT Ipda Sudarsono, Selasa (11/12/2018).

Seperti biasa rangkaian pelaksanaan tes Kesamaptaan jasmani yang dilakukan dimulai dari lari 12 menit, pull up, push up, sit up dan diakhiri dengan shuttle run (lari angka 8).

Sebelum tes dilaksanakan, Kabag Sumda AKP K. Purba memberikan arahan dan motivasi kepada peserta Binlat SIP.

Dijelaskannya, SIP adalah sekolah untuk alih golongan anggota Polri dari bintara ke perwira. Setelah lulus mengikuti tes SIP selanjutnya menempuh sekolah di Sektukpa Sukabumi Jawa Barat selama tujuh bulan.

Diharapkan keseriusan dan optimisme dari seluruh peserta Binlat Polres Sekadau. Sudah ada contoh yang lulus di tahun sebelumnya yaitu Ipda Sudarsono yang telah lulus tes SIP dan mengikuti sekolah Sektupa.

Kabag Sumda menambahkan, selama 13 tahun terakhir dalam penerimaan SIP Polri di Polda Kalbar, Polres Sekadau baru meluluskan 1 anggota.

Harapan Polres Sekadau, di tahun 2019 nanti ada yang bisa lolos sampai pendidikan di Sukabumi.

"Mengharumkan Polres Sekadau dan menjadi motivasi bagi peserta SIP ditahun berikutnya," harap Kabag Sumda AKP K. Purba selaku ketua panitia.

Sementara itu, KA SPKT Polres Sekadau Ipda Sudarsono yang merupakan angkatan SIP 47 yang lulus tahun 2018 juga memberikan motivasi dan semangat kepada peserta Binlat.

Motivasi yang ia berikan adalah menceritakan pengalaman saat ia menjalani pendidikan Sektupa di Sukabumi tahun 2018.

Kepada Humas Polres Sekadau, Kabag Sumda menerangkan, dengan berakhirnya tes Kesamaptaan jasmani hari ini, kegiatan Binlat calon peserta SIP Polri angkatan 48 tahun 2019 yang berlangsung 2 hari di Polres Sekadau selesai dan berjalan dengan lancar. (*)