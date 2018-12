Berharga Setengah Miliar Rupiah, Honda CRV 'Laris' di Luar Kota

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjualan mobil Sport Utility Vehicles (SUV) di Kalbar terbilang cukup baik. Kondisi geografis dan infrastruktur di wilayah Kalbar yang tidak cukup baik di beberapa daerah, menjadi alasan tingginya minat masyarakat akan mobil SUV.

"Untuk pasar SUV di Kalbar, potensinya masih sangat besar," ungkap Supervisor Instruktur Dealer Training (IDT) Honda Daya Motor Pontianak, Wahyu Dwi Kurniawan, Rabu (12/12/2018).

Kondisi ini menurutnya menjadi sinyal terang bahwa ada potensi besar di luar kawasan perkotaan atau urban. Di mana mobil-mobil bertenaga besar macam SUV bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk mobilitas di medan jalan yang relatif berat tersebut.

Baca: Sedang Berlangsung Live Streaming Mnet Asian Music Awards 2018, Ada BTS dan Wanna One

Ia tak menampik, bahwa Honda turut menikmati manisnya potensi pasar di luar area pusat kota tersebut. 'Bersenjatakan' Honda CRV di segmen SUV, Honda menurutnya cukup berhasil meraih penjualan di Kalbar.

"Mereka membutuhkan mobil bertenaga lebih besar. Selain itu, juga ground clearance yang lebih tinggi. Nah, itu semua bisa dijawab oleh mobil SUV kam, khususnya Honda CRV," lanjutnya.

Honda CRV sendiri menjadi andalan Honda bersaing di pasar mobil SUV tanah air. Membawa tampilan dan kaya fitur mewah, mobil ini menurutnya laris manis di luar Pontianak.

Satu unitnya, Honda CRV ditawarkan di kisaran harga Rp 400 sampai Rp 500 jutaan rupiah. Tergantung tipe yang dipilih konsumen.

Meski berharga cukup tinggi, catatan penjualannya justru menarik. Mobil ini di Kalbar justru lebih banyak terjual di 'daerah' ketimbang di kawasan urban seperti Pontianak.

"Dari segi penjualan, mobil ini lebih banyak dibeli konsumen luar kota Pontianak. Perbandingannya, 40 banding 60 untuk kota dan luar kota Pontianak," pungkasnya. (hak)

--

Sent from myMail for Android



--