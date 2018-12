Rupiah Melemah Rp14,613 per Dollar Amerika Serikat

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mata uang rupiah terjerembap pada perdagangan pagi ini Selasa (11/12/2018), Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) berada di Rp14,613 per dollar Amerika Serikat (AS).

Melemah 0,66 persen jika dibandingkan dengan posisi kemarin pada Rp14,517 per dollar AS.

Pukul 10.32 WIB, rupiah di pasar spot berada di Rp14.633 per dollar AS, melemah 0,55 persen dari penutupan kemarin pada Rp14,553 per dollar AS.

IHSG terpangkas aksi jual asing padahal, awal pekan lalu rupiah sempat menyentuh level sekitar Rp14.200 per dollar AS.

Dikutip dari kontan, dalam sepekan, rupiah melemah 2,39 persen. Tak hanya rupiah, sebagian mata uang Asia hari ini menguat terhadap dollar AS.

Hanya beberapa mata uang yang masih melemah terhadap the greenback.

Pelemahan terbesar hari ini terjadi pada mata uang rupee yang terdesak lebih dari 1 persen dalam sehari. Selain rupee dan rupiah, pelemahan juga tampak pada ringgit, won, dan peso. Sementara indeks dollar hari ini turun tipis ke 97,10 dari penutupan kemarin 97,22.