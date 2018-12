Jadwal Liga Champion Malam Ini Rabu 12/12: Liverpool, Napoli, Barcelona, Inter Live RCTI & Beinsport 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champion malam ini, Rabu (12/12/2018) ada delapan pertandingan yang bakal digelar.

Jika sesuai jadwal, laga Galatasaray vs FC Porto, Inter Milan vs PSV dan Liverpool vs Napoli disiarkan secara langsung di RCTI dan Beinsports.

Barcelona akan menjamu Tottenham Hotspurs, Rabu 12 Desember dan disiarkan langsung Beinsport mulai pukul 03.00 WIB.

Pun demikian dengan laga Real Madrid Vs CSKA yang akan disiarkan langsung RCTI, Kamis (13/12/2018).

Valencia vs Man United juga bisa disaksikan secara langsung di RCTI, mulai pukul 03.00 WIB.

Meski beberapa tim sudah memastikan lolos babak 16 besar, masih ada tersisa empat tiket yang saat ini masih diperebutkan, termasuk oleh Inter Milan dan Liverpool.

Wakil Inggris, Liverpool akan menghadapi ujian saat bertemu tim kuat Italia sekaligus pemuncak klasemen, Napoli, Rabu (12/12/2018).

Liverpool saat ini berada di posisi tiga Grup C. Sementara di posisi kedua ada PSG.

Jika menang melawan Napoli, Liverpool punya peluang lolos dari penyisihan grup.