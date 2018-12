26 Peserta Binlat Rekrutmen Polri Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani di Polres Sekadau

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Dari 37 peserta Binlat Rekrutmen Anggota Polri T.A 2019 di Polres Sekadau, hanya 26 peserta yang lulus tes pemeriksaan kesehatan (Rikkes) yang diadakan pada Sabtu (8/12) lalu.

Dalam tes Rikkes calon anggota Polri diberlakukan sistem gugur. Peserta yang tidak lolos dalam tes kesehatan bukan karena si calon tidak sehat.

Namun ada beberapa hal yang kurang memenuhi kriteria sebagai anggota Polri, yang apabila dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat serius bagi peserta itu sendiri.

Sesuai jadwal, ke 26 peserta Binlat Rekrutmen Penerimaan Polri yang terdiri dari 17 laki-laki dan 9 perempuan hari ini Senin (10/12), melaksanakan tes kesamaptaan jasmani.

Tes kesamaptaan dilaksanakan di halaman Mapolres Sekadau mulai pukul 15.00 WIB, dipimpin Kabag Sumda AKP K. Purba.

Tes meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan lari angka 8.

"Ini adalah gambaran pertama kalinya tes jasmani nanti, diharapkan teori yang sudah dilatih agar dikembangkan di rumah. Secara akademik adik-adik sudah diseleksi di masing-masing sekolah, sekarang tinggal mengasah kemampuan di bidang olahraga," ucap Kabag Sumda kepada para peserta Binlat.

"Harapan kami selaku panitia Binlat 80 s/d 90 persen peserta dari Sekadau lulus lebih baik dari sebelumnya yang hanya 10 persen. Setelah tes kesamaptaan ini tidak ada lagi sistem gugur, jadi kalian diimbau benar-benar menjaga kesehatan jasmani dan rohani," tutur Kabag Sumda di akhir kegiatan.

Binlat selanjutnya yaitu tes Psikologi menunggu informasi dari panitia yang akan diinformasikan melalui Whatsapp group yang telah dibentuk. Selain itu, hasil nilai tes jasmani hari ini juga akan dikirimkan melalui group WhatsApp. (*)