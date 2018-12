VIDEO - Hujan Salju Warnai KTT PBB Tentang Perubahan Iklim di Polandia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jurnalis TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, Dian Lestari, mendapat kesempatan menghadiri langsung penyelenggaraan COP 24 UNFCC, di Katowice, Polandia.

Ribuan orang dari 195 negara hadir pada pertemuan tahunan yang membahas tentang perubahan iklim tersebut.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim ke-24 (The Twenty Fourth Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change) atau lebih dikenal COP-24 UNFCCC dibuka, di Katowice Polandia.

KTT COP-24 berlangsung mulai 2-14 Desember 2018.

Area penyelenggaraan COP 24 UNFCC, di Katowice, Polandia, Senin (10/12/2018) sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Ribuan orang dari 195 negara hadir pada pertemuan tahunan yang membahas tentang perubahan iklim. Jurnalis TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, Dian Lestari, turut hadir pada kegiatan ini. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DIAN LESTARI)

Membahas isu perubahan iklim diagendakan untuk mengadopsi Paris Agreement Rule Book (PARB) yang telah dibahas melalui serangkaian negosiasi mulai dari KTT COP-22 di Marakesh, Maroko, 2016 silam.

PARB menjadi pedoman implementasi Perjanjian Paris dalam mencegah naiknya suhu rata-rata bumi sebesar maksimal 2 derajat celcius, bahkan diupayakan mencapai 1,5 derajat celcius dibandingkan dengan kondisi pra-industri.

Untuk mencapai target tersebut, semua negara yang telah meratifikasi Paris Agreement harus berupaya maksimal memangkas emisi gas rumah kaca (GRK).

Jurnalis TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, Dian Lestari, melaporkan di kawasan perhelatan COP-24 UNFCCC tersebit terjadi hujan salju, Senin (10/12/2018) sekira pukul 10.00 waktu setempat. (*)