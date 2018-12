Paket Pesta Tahun Baru di Kalimantan Ballroom Aston Hotel Pontianak Hanya Rp100 Ribu

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pergantian tahun baru tinggal dalam hitungan hari lagi dan beberapa tempat sudah banyak memajang dekorasi natal termasuk Hotel bintang 4 di Jalan Gajah Mada, Aston Pontianak Hotel dan Convention Center.

Aston menghadirkan berbagai paket promo untuk merayakan natal dan pergantian tahun baru, mulai dari paket menginap hingga promo makanan.

Pergantian Tahun Baru kali ini Aston mengambil tema Tropical Night dengan menawarkan 2 paket perayaan yaitu Tropical Dinner BBQ di Restoran Majesty dan Tropical Night Party di Kalimantan Ballroom. Bagi kalangan keluarga bisa memesan paket Dinner di Restoran dan kalangan anak muda cocok untuk ikut pesta perayaan di Ballroom.

Public Relations Manager, Arifin mengatakan untuk harga paket dinner di restoran sangat terjangkau hanya Rp 150 ribu nett per orang dengan menu istimewa BBQ sepuasnya. "Sedangkan untuk paket pesta di Kalimantan Ballroom Rp100 ribu nett per orang sudah bisa menikmati suasana hawaiian sambil mendengarkan musik yang dimainkan 3 orang DJ," ujar Arifin Senin (10/12/2018).

Tidak hanya itu, Aston Pontianak Hotel And Convention Center juga menawarkan promo untuk memeriahkan Natal dengan menghadirkan Paket Christmas Set Menu seharga Rp150 ribu nett per orang atau Rp1,500,000 per meja mulai dari tanggal 24 - 25 Desember 2018. Bagi yang ingin bersantai ria bareng teman bisa menikmati Christmas Hi-Tea Rp30 ribu nett per orang di Garden Lounge.

General Manager Aston Pontianak Hotel And Convention Center, Anto W. Soemartono mengatakan setiap tahunnya Aston selalu menghadirkan tema yang berbeda-beda. "Ini kita sajikan melalui berbagai promo untuk perayaan Natal dan Tahun Baru baik untuk kalangan anak muda maupun keluarga," ungkapnya.