Musrenbang Desa Temajuk Untuk Cegah Penyelewengan Anggaran Desa

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Bertempat di gedung serba guna Desa Temajuk, Plt Kepala Desa Temajuk Kecamatan Paloh menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018-2019.

Dalam pelaksanaannya, dihadiri oleh berbagai elemen dan unsur masyarakat baik dari wakil kelompok, Dusun, lembaga Desa, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lainnya yang terkait di Desa.

Untuk diketahui, Kegiatan tersebut secara kultural adalah dalam rangka mewujudkan sila ke-4 dari Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Yang mana telah menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan.

Dirilis yang di terima Tribun, Salah satunya adalah kegiatan yang rutin setiap akhir tahun. Yang diadakan oleh pemerintah Desa Temajuk yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes).

Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas Desa Temajuk Brigpol Laiman yang ikut dilibatkan dalam Musrembang Desa Temajuk, Sabtu (8/12).

Hal Ini guna terjalinnya Transparansi pembangunan di Desa Temajuk.

Menurut Brigadir laiman ini adalah salah satu niat baik dari pemerintahan Desa Temajuk. Ia menjelaskan dengan melibatkan Kepolisian dalam pembangunan Desa Temajuk.

Maka akan dapat mencegah penyelewengan anggaran Desa Temajuk. Kedepannya agar pembangunan Desa terlaksana dengan baik.

"Ini baik, terutama untuk mencegah penyelewengan anggaran pembangunan di Desa," tuturnya, Senin (10/12/2018).

