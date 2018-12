Marion Jola Raih Best New Asian Artist Indonesia di Mnet Asian Music Awards 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Marion Jola tampil dalam ajang bergengsi Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 di Seoul, Korea Selatan pada Senin (10/12/2018).

Di tahun 2017 sebelumnya, Agnez Mo juga sukses mengguncang panggung MAMA.

Kini di tahun 2018, giliran Marion Jola yang akan tampil dalam panggung besar itu.

Tak hanya sebagai pengisi acara, nampaknya gadis kelahiran Kupang tersebut juga turut memboyong satu buah piala.

Melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, Marion membagikan potret bahagianya dengan menggenggam sebuah piala.

Baca: MAMA 2018 Kembali Digelar, Marion Jola Jadi Satu-satunya Pengisi Acara Asal Indonesia

Pelantun tembang 'Jangan' tersebut berhasil menyabet sebuah piala kategori Best New Asian Artist Indonesia.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini mengungkapkan perasaannya kala itu.

Ia merasa bahwa mimpinya telah menjadi nyata.

Marion sendiri nampaknya telah menjadi fans K-Pop sejak dulu.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari tahun 2013 selalu melihat acara MAMA di balik layar kaca.

Ia pun tak menyangka kali ini berhasil memboyong sebuah penghargaan dari ajang bergengsi tersebut.

"Here's for dream hardwork and love. I love you all!

Been Mama fans since 2013 and now being able to hold the trophy, Best New Asian Artist Indonesia.

Super happy and gratefull," tulis Marion Jola seperti Grid.ID kutip pada Senin (10/12/2018).