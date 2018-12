Jadwal Babak 64 Besar Piala Indonesia Pekan Ini, Ada Persija Jakarta dan PSMS Medan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Piala Indonesia 2018 babak 64 besar, tim juara Liga 1 Persija Jakarta akan bermain tengah pekan ini.

Jadwal Piala Indonesia 2018 dalam minggu ini, akan bergulir sejak Senin (10/12/2018) hingga kamis (13/12/2018).

Tim-tim yang akan bertanding dalam minggu ini berasal dari zona 1, zona 3, zona 4, dan zona 6.

Pada Senin (10/12/2018), babak 64 Besar Piala Indonesia : PS Mojokerto Putra (PSMP) sukses mengalahkan Semeru FC dengan skor 2-0, di Stadion Bumimoro, Surabaya.

PSMP sukses mengalahkan tamunya Semeru FC dengan skor 2-0 sekaligus memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Indonesia.

PSMP unggul cepat melalui tendangan Derry Rachman Noor di menit lima babak pertama, sekaligus membawa PSMP unggul 1-0.

PSMP yang menguasai jalannya pertandingan di babak pertama berhasil menggandakan keunggulan melalui gol dari Samsul Muhidin Pelu di menit 33.

Skor 2-0 menjadi hasil dari babak pertama.



Di babak kedua, Semeru FC mulai lepas dari tekanan anak-anak PSMP dan melakukan beberapa kali serangan ke jantung pertahanan PSMP.

PSMP yang sudah unggul dua gol, sedikit menurunkan tempo di babak kedua.

Meskipun demikian, PSMP sempat mendapatkan beberapa kali peluang emas yang tidak bisa dikonversi dengan baik menjadi gol.

Skor 2-0 menjadi hasil akhir pertandingan.

Dengan hasil ini PSMP berhak lolos ke babak 32 Besar sebagai perwakilan dari Zona 6 Piala Indonesia.

Beruikut Jadwal pertandingan Piala Indonesia 2018 dalam minggu ini, Senin (10/12/2018) hingga Kamis (13/12/2018)

Zona 6 Mojokerto Putra vs Persigo Semeru FC

Zona 4 PS Tira vs PSIM Jogja

Zona 3 Persija Jakarta vs Bogor FC

Zona 1 757 Kepri Jaya vs PSMS Medan