Bongkar Aib Masa Lalunya, Jackie Chan Suka Main dengan Perempuan Nakal Hingga Lempar Bayinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bongkar Aib Masa lalunya, Jackie Chan Suka Main dengan Perempuan Nakal Hingga Lempar Bayinya.

Jackie Chan membongkar semua aib yang pernah dia lakukan di awal kariernya dalam memoarnya yang akan terbit dalam waktu dekat: Never Grow Up.



Seperti dilaporkan Daily Mail via Suar.ID, pada Kamis (29/11) kemarin, Chan menyebut dirinya sebagai sosok yang benar-benar 'nakal'.

Baca: Mengintip Rumah Mewah Jackie Chan di Hong Kong, Wow Banyak Pintu Rahasianya!

Baca: Pamer Foto Surat Nikah, Putri Jackie Chan Telah Menikah dengan Pasangan Sejenisnya

Baca: Jackie Chan Bergelimang Harta, Putri Kandungnya Malah Jadi Gelandangan

Ia buruk dalam memperlakukan perempuan, dan dalam satu titik, karena tidak bisa mengontrol kemarahannya, ia pernah melempar anak lelakinya yang masih bayi ke sofa.

Untungnya, si bayi tidak terluka parah.

Jackie Chan | The Times

Di awal-awal kariernya, Jackie Chan juga mengaku sering pergi ke tempat 'perempuan nakal' dan rumah judi.



Ada satu perempuan yang dia tidak tahu namanya tapi kerap berhubungan dengan dirinya.



Perempuan itu kemudian ia beri kode “Number Nine” alias perempuan “Nomor 9”.



Masih di laman yang sama, Chan terbiasa menyombongkan diri dengan rantai emas, mengunjungi tempat malam, dan menyetir saat mabuk.



Pernah juga ia menabrakkan Porsche di pagi hari, dan Mercedes Benz di malam hari.

Ketika Chan, yang sekarang 64, memulai hubungan dengan Lin, dia takut Lin memorotinya.

Jackie Chan dan Lin Deng-jiao | AsiaONe Lebih dari itu, Chan bahkan mematahkan hatinya ketika sang bintang berselingkuh dengan aktris dan mantan Miss Asia Elaine Ng.

Dalam buku itu, Chan benar-benar menyalahkan dirinya atas sikapnya yang tidak dewasa.



Karena bandel, ayahnya mengirim Chan ke sekolah asrama di usia muda.

Di sana ia dipaksa untuk mengambil seni bela diri di antara kegiatan lainnya.



Karier sebagai stuntman menandai sepak terjangnya di dunia akting.



“Kami semua tahu bahwa jika ada yang salah, kami tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit pada hari berikutnya. Kami punya mentalitas jangka pendek yang berarti menghabiskan uang kami dengan sembrono.”

Chan masih merasa inferior bahkan ketika kariernya dimulai pada 1978 dengan film seperti Snake In The Eagle’s Shadow dan Drunken Master.

Ada ada satu tahun ketika ia mendapatkan tagihan yang cukup besar.



“Membayar makan orang lain. Saya juga memberi hadiah mewah; jam tangan, mobil, jaket kulit, anggur mahal.”



Dia juga mengaku tak nyaman berkencan dengan Teresa Tang yang lebih halus dan berkelas, dengan sengaja meminum sup langsung dari mangkuk di hadapannya, alih-alih menggunakan sendok.



“Tapi itu bukan salahnya. Dia tidak melakukan kesalahan dan saya sangat tidak adil padanya,” kata Chan tentang penyanyi Taiwan yang terkenal yang meninggal pada 1995 itu.



Chan menikahi Lin hanya ketika dia hamil pada 1981.

Baca: Menang di PFL, Inilah Modal Berharga Kancil BBK Hadapi IPC Pelindo

Baca: Kat Ramnani Istri Penyanyi Christian Bautista Ternyata Bukan Orang Biasa, Ini Jabatannya!

Baca: Terkuak! Suzanna Dimakamkan Diam-diam Hingga Suami Anaknya Ditembak Clift Sangra

Tapi Chan sangat sibuk sementara istrinya sedang hamil sehingga gagal mengunjunginya di California untuk persiapan kehamilannya.



Lebih buruk lagi, Chan menulis, dia percaya teman-temannya ketika mereka mengatakan bahwa Lin mungkin sengaja hamil sehingga bisa memoroti uang Chan.



Menurut Forbes, Chan yang berpenghasilan 50 juta dolar AS (Rp714 miliar) tahun lalu juga malang melintang di Amerika Serikat dengan beberapa hit seperti Rumble In The Bronx (1995) dan Rush Hour.

Chan, yang mendapatkan Oscar untuk pencapaian seumur hidupnya pada 2016 lalu, menulis bahwa dia terkejut ketika dia mendapati bahwa bintang laga lainnya, Sylvester Stallone, punya seluruh rekaman filmnya.



Meskipun Chan percaya bahwa kebanyakan orang akan berpikir dia orang baik tapi dia mengakui bahwa pendapat itu tidak dimiliki oleh keluarganya.



“Aku bukan ayah yang baik atau suami yang baik, tetapi aku melakukan tugasku pada putraku dan ibunya.”



Memoar ini tak menyebut nama Etta Ng, anak cintanya dengan Elaine Ng selama affair mereka jadi berita utama pada tahun 1999.



Soal affair itu, Chan menulis untuk Lin dan Jaycee: “Saya telah membuat kesalahan yang tak termaafkan dan saya tidak tahu bagaimana saya bisa menjelaskannya, jadi saya tidak akan melakukannya.”

Yuk Follow Instagram @tribunpontianak.