VIDEO Anneth Bawakan If I Were A Boy Beyonce Trending Youtube, Pukau Juri Indonesian Idol Junior

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Video Anneth Bawakan If I Were A Boy, lagu Beyonce di Road to Grand Final di Indonesian Idol Junior, trending Youtube.

Video Anneth di Road to Grand Final Indonesian Idol Junior itu trending ke-16 di Youtube Indonesia dan ditayangkan 718,744 kali.

Berdasarkan video trending yang diupload di Youtube Indonesian Idol Junior, saat membawakan If I Were A Boy, lagu Beyonce, di Road to Grand Final di Indonesian Idol Junior, Anneth memang memukau juri.

Rossa saat menyampaikan komentarnya mengatakan, banyak banget yang titip salam buat Anneth.

"Salam ya Teh buat Anneth, gitu," kata Rossa.

"Aku mau bilang makasih RCTI karena memilih aku jadi salah satu juri di sini dan menyaksikan seorang bintang yang pastinya bakalan bersinar di industri musik Indonesia," kata Rossa.

"Karena kalau menurut aku, nggak setiap saat ada bintang baru kayak kamu gitu. Jarang aja ngeliat yang umurnya kayak kamu punya kemampuan orang dewasa," lanjut Rossa.

"Orang dewasa lewat ya. Aku aja lewat," kata Maia menambahkan komentar Rossa.

"Gokil. Gokil," kata Maia.