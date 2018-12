LIVE BOLA Streaming Babak II Persib, Madura United dan Bhayangkara! Babak I Tercipta 10 Gol

Babak pertama Madura United Vs Bali United

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan babak kedua tiga laga pekan terakhir Liga 1 Indonesia 2018 antara Persib versus Barito Putera, Madura United versus Persela dan Bhayangkara FC kontra Bali United, Sabtu (08/12/2018) malam WIB.

Baca: LIVE TV Liga Inggris - Liverpool Jam 19.30 WIB, Man United, Arsenal, Tottenham dan Chelsea Vs City

Skor babak pertama Persib Bandung Vs Barito Putera (3-2), Madura United Vs Persela (2-1) dan Bhayangkara FC Vs Bali United (2-0).

Pada paruh pertama tiga laga ini telah tercipta 10 gol.

Berikut link Live Streaming Bola Persib Vs Barito Putera disiarkan langsung (live) Indosiar:

http://www.fifagoal.com/2017/09/indosiar.html

https://live.sagahtv.me/2018/12/ko-1830-persib-vs-barito-live-streaming.html

Laga Madura United versus Persela Lamongan digelar, di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan, Madura, Sabtu (08/12/2018).

Pertandingan ini tayang di OChannel TV mulai pukul 18.30 WIB.

Anda bisa menyaksikan laga Madura United versus Persela secara live streaming di link berikut ini:

http://www.fifagoal.com/2017/08/football-match-15.html

https://live.sagahtv.me/2018/12/ko-1830-madura-united-vs-persela.html

https://www.vidio.com/live/206-ochannel-liga-1-madura-united-vs-persela-lamongan

Bhayangkara FC kontra Bali United dihelat, di Stadion PTIK Jakarta, Sabtu (08/12/2018), mulai pukul 18.30 WIB.

Anda bisa menyaksikan laga Bhayangkara FC kontra Bali United secara live streaming di link berikut ini:

http://www.fifagoal.com/2017/08/football-match-14.html

LINK 1: https://www.youtube.com/watch?v=x8K_QA0_og4