Top Ten Volare Pekan Ini, Cek Lagu Favouritmu Disini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada Minggu (9/12/2018) berikut ini.

Chart VNOS lagu-lagu luar setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. Sucker Punch (Sigrid)

2. Nightmares (Easy Life)

3. Tightrope (Young the Giant)

4. Just Goes To Show (Eliza Shaddad)

5. Out Of Our Heads (Take That)

6. Name Escape (Bodega)

7. Merrie Land (The Good, the Bad & the Queen)

8. Feeling Lonely (Boy Pablo)

9. Checklist (Normani x Calvin Harris Feat. WizKid)

10. If I Say (Mumford & Sons)

Buat kamu pecinta musik tanah air juga ada nih setiap pukul 11.00-12.00 WIB yang dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Hasrat (Diastika)

2. Mandiri (Polka Wars)

3. Rest Your Head On the Day (Sajama Cut Feat. Endah N Rhesa)

4. Hargai Cinta (Rizky Febian)

5. Rubber Song (Sore Feat. Vira Talisa)

6. Mine (Night) (Raisa & Dipha Barus)

7. Waves (Neonomora)

8. Lelah (Radhini)

9. Underwater (Rendy Pandugo)

10. We (Endah N Rhesa)